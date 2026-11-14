दिल्ली एनसीआर का फूल रहा दम: राजधानी की हवा बेहद खराब, कई जगह एक्यूआई 400 पार ; जानें कहां कितना दर्ज किया गया

दिल्ली में कहां कितना एक्यूआई?

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के शनिवार सुबह आठ बजे के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली के अलीपुर में 371, आनंद विहार में 378, अशोक विहार 340, आया नगर 356, बदरपुर 309, बवाना 388, चांदनी चौक 391, डीटीयू 403, द्वारका सेक्टर-8 में 299 एक्यूआई दर्ज किया गया।