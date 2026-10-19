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क्लियो काउंटी में छह साल से गूंज रही मां दुर्गा की आराधना, बंगाल सरकार से मिला सम्मान
नोएडा के सेक्टर-121 स्थित क्लियो काउंटी सोसाइटी में दुर्गा पूजा का आयोजन इस वर्ष भी श्रद्धा और उत्साह के साथ किया जाएगा। स्पंदन संस्था की ओर से आयोजित पांच दिवसीय उत्सव में धार्मिक अनुष्ठानों के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रहेगी। इस दौरान पारंपरिक धुनुची नृत्य आकर्षण का केंद्र रहेगा। उत्सव का समापन दशहरा के साथ होगा।
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