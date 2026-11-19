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बादलपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में बुधवार देर रात 12 साल की मासूम के साथ दरिंगी हुई। आरोपी रिश्ते में मासूम का मामा लगता है। पीड़िता अपने मामा के घर पर आई हुई थी। आरोपी से परिचित थी। आरोपी और पीड़िता का घर आपास में मिले हुए हैं। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की और मुठभेड़ के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पैर में गोली लगी है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

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