{"_id":"6ada48f8cf304c31880592cf","slug":"video-a-section-of-noida-elevated-road-closed-2026-10-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"नोएडा एलिवेटेड रोड का एक हिस्सा बंद, दिनभर जाम से जूझे शहरवासी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नोएडा। एलिवेटेड रोड का एक हिस्सा बंद होने से बुधवार को शहरवासियों को दिनभर जाम से जूझना पड़ा। प्रशासन ने एहतियातन सेक्टर-61 से एलिवेटेड रोड पर चढ़ने वाले रास्ते को सीमेंटेड बैरिकेडिंग लगाकर बंद कर दिया गया। यह बंदिश आगे सेक्टर-33 तक रही। इसके चलते सेक्टर-61 से सेक्टर-18 और दिल्ली की ओर जाने वाले वाहन चालकों को एलिवेटेड रोड के नीचे की सड़क से होकर गुजरना पड़ा। इससे इस मार्ग पर वाहनों का दबाव बढ़ गया और यातायात धीमी गति से चला। कई लोगों को कार्यालय पहुंचने में देरी हुई।

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