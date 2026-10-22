{"_id":"6ada4900e9f041b843073693","slug":"video-90-ex-servicemen-from-noida-won-the-runner-up-trophy-at-the-delhi-half-marathon-2026-10-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"दिल्ली हाफ मैराथन में नोएडा के 90 पूर्व सैनिकों ने जीती रनरअप ट्रॉफी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

दिल्ली हाफ मैराथन-2026 में नोएडा के 90 पूर्व सैनिकों ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए रनरअप ट्रॉफी हासिल की। नई दिल्ली में आयोजित इस आयोजन में सेना से सेवानिवृत्त 60 वर्ष से अधिक उम्र के सैनिकों ने करीब 2.5 किलोमीटर की सीनियर सिटीजंस रन में हिस्सा लिया। दल में 71 पुरुष और 19 महिलाएं शामिल थीं। खास बात यह रही कि 86 वर्षीय पूर्व सैनिक ने भी दौड़ में हिस्सा लेकर अपनी फिटनेस और जज्बे का परिचय दिया।

... और पढ़ें