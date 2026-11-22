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संवाद न्यूज एजेंसीगुरुग्राम। शहर के सेक्टर-69 में रविवार सुबह पेयजल की मुख्य पाइपलाइन टूटने से हजारों लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। पानी का प्रेशर इतना अधिक था कि देखते ही देखते मुख्य सड़क पर तालाब बन गई। दूसरी ओर, इस घटना के कारण क्षेत्र की करीब 10 प्रमुख सोसाइटियों में नहरी पानी की आपूर्ति पूरी तरह बंद हो गई है।स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस क्षेत्र में यह कोई नई समस्या नहीं है। यहां आए दिन कभी किसी सोसाइटी की आंतरिक लाइन तो कभी गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) या नगर निगम की मुख्य वाटर सप्लाई लाइन क्षतिग्रस्त हो जाती है। इस कारण बिना बारिश के भी सड़कों और आसपास के इलाकों में जलभराव बना रहता है। इसका सीधा खामियाजा सेक्टर-69 की लगभग 10 सोसाइटियों के हजारों निवासियों और स्थानीय ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। नहरी पानी की सप्लाई बंद होने से लोग महंगे दामों पर टैंकर मंगवाने को मजबूर हैं। निवासियों ने चिंता जताई है कि टैंकरों से आने वाले पानी का टीडीएस स्तर काफी अधिक होता है, जिससे लोगों में पेट व त्वचा संबंधी बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ गया है।इस गंभीर समस्या को लेकर ट्यूलिप येलो के प्रतिनिधि आरके जायसवाल, ट्यूलिप व्हाइट के संजीव कुमार, ट्यूलिप वॉयलेट की पूजा आनंद तथा ट्यूलिप आइवरी के अजय पाल सिंह और रश्मि अग्रवाल सहित अन्य निवासियों ने प्रशासन के प्रति रोष व्यक्त किया है। निवासियों ने मांग की है कि पाइपलाइन टूटने के कारणों की निष्पक्ष जांच कर रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए और दोषियों की जवाबदेही तय हो। साथ ही, जलभराव रोकने के लिए उचित ड्रेनेज व्यवस्था बनाने और पेयजल संकट के स्थायी समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाने की अपील की गई है।