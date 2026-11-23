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गुरुग्राम में उमंग भारद्वाज चौक से गाडौली होते हुए द्वारका एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाली पटौदी रोड का पुनर्निर्माण और चौड़ीकरण जल्द शुरू होगा। इस योजना पर करीब 30.85 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। सड़क के बेहतर होने से ग्लोबल सिटी की कनेक्टिविटी मजबूत होगी, वहीं पुराने शहर के लोगों को भी आवागमन में राहत मिलेगी। हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं आधारभूत संरचना विकास निगम (एचएसआईआईडीसी) ने सड़क निर्माण से जुड़ी सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं। अब ग्रेप की पाबंदियां हटने के बाद निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। योजना के तहत सड़क का चौड़ीकरण करने के साथ सीवरेज और वर्षा जल निकासी व्यवस्था को भी मजबूत किया जाएगा। सड़क का निर्माण मौजूदा ऊंचाई के अनुसार होगा, जबकि गांव के हिस्से में कंक्रीट की सड़क बनाई जाएगी। सेक्टर-36, 36बी, 37 और 37बी में करीब एक हजार एकड़ में ग्लोबल सिटी विकसित की जा रही है। यहां व्यावसायिक और आवासीय टावर, कार्यालय, रिटेल स्पेस, अस्पताल, स्कूल, इनोवेशन सेंटर, स्टार्टअप हब, होटल, कन्वेंशन सेंटर, हरित क्षेत्र और जल निकाय विकसित किए जाने हैं।

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