{"_id":"6ac381fa578f9894dd04db92","slug":"video-gurugram-woman-hit-by-a-car-near-basai-chowk-flyover-2026-10-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"गुरुग्राम: बसई चौक फ्लाई ओवर के पास महिला को कार ने मारी टक्कर, फ्लाईओवर पर लगा जाम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गुरुग्राम: बसई चौक फ्लाई ओवर के पास महिला को कार ने मारी टक्कर, फ्लाईओवर पर लगा जाम

अनुज कुमार

Updated Mon, 05 Oct 2026 04:24 PM IST Updated Mon, 05 Oct 2026 04:24 PM IST







Link Copied



बसई चौक फ्लाईओवर पर सोमवार सुबह एक कार ने महिला को टक्कर मार दी। हादसे में महिला घायल हो गई। घटना सुबह करीब नौ बजे की है। हादसे के बाद फ्लाईओवर पर जाम लग गया, जिससे वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सुबह का समय होने के कारण भीड़ अधिक रही। ... और पढ़ें

विज्ञापन