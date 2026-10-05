{"_id":"6ac38200bb673f325508e11c","slug":"video-gurugram-sewer-line-work-begins-in-sector-14-2026-10-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"गुरुग्राम: सेक्टर 14 में सीवर लाइन का काम शुरु, खुदाई के चलते लग रहा है जाम, देखें रिपोर्ट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गुरुग्राम सेक्टर-14 में सीवर लाइन डालने के लिए सड़क की खुदाई के चलते लोगों को जाम की परेशानी झेलनी पड़ रही है। हुडा कार्यालय के पास सड़क खोदकर नगर निगम की ओर से निर्माण कार्य कराया जा रहा है। यह लाइन दिल्ली रोड को सेक्टर-14 मार्केट से जोड़ रही है। सड़क का एक हिस्सा खुदा होने से वाहनों की आवाजाही प्रभावित है और व्यस्त समय में जाम लग रहा है।

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