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गुरुग्राम: ऑनलाइन ट्रांसफर के विरोध में नर्सों की हड़ताल, जानें क्या कहा

अनुज कुमार

Updated Mon, 05 Oct 2026 02:22 PM IST Updated Mon, 05 Oct 2026 02:22 PM IST







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गुरुग्राम में ऑनलाइन मॉडल ट्रांसफर और एमटीओपी के विरोध में नर्सिंग ऑफिसर्स सोमवार से तीन दिन की पेन डाउन हड़ताल करेंगी। सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक पेन डाउन रहेगा। इस दौरान नर्सिंग सेवाओं से जुड़े रूटीन कार्य प्रभावित हुई, हालांकि, इमरजेंसी सेवाओं के लिए नर्सिंग स्टाफ मौजूद रही। ... और पढ़ें

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