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कार्तिक पूर्णिमा पर ब्रजघाट जाने वालों की भीड़, छिजारसी से गाजियाबाद तक लगा लंबा जाम

विकास कुमार

Updated Mon, 23 Nov 2026 07:18 PM IST Updated Mon, 23 Nov 2026 07:18 PM IST







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कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान के कारण यूपी के हापुड़ स्थित पिलखुवा छिजारसी से गाजियाबाद की ओर लंबा जाम लग गया। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के चलते हाईवे पर वाहनों का दबाव काफी बढ़ गया है। यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी वाहनों को अन्य मार्गों पर डायवर्ट किया जा रहा है। ... और पढ़ें

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