गाजियाबाद: वायु सेना दिवस से पहले रिहर्सल में दिखी महिला टीम ने की थ्री नॉट थ्री ड्रिल

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भारतीय वायु सेना 8 अक्तूबर को अपना 94वा स्थापना दिवस मना रही है। स्थापना दिवस से पहले मंगलवार को हिंदी एअर फोर्स परिसर में जवानी की फुल ड्रेस रिहलसल हुई। रिहालसल की शुरुआत राष्ट्रीय गान से हुई। राष्ट्र गान के दौरान मैदान में उपर हेलीकॉप्टर तिरंगा लेकर उड़ान भरी जिसे नीचे खड़े जवानों ने सलामी दी। इस बार रिहल्सल का मुख्य आकर्षण ब्रह्मोस मिसाइल के साथ ही मैदान में थ्री नॉट थ्री को लीड करती महिला जवान भी रहीं। कदम ताल मिलाते हुए हथियार से शत्रु पर निशाना साधती हुई महिला जवानों की जुगलबंदी देखते ही बनती थी। एअर फोर्स स्टेशन में लगाई गई प्रदर्शनी में ब्रह्मोस के साथ,जगुआर, तेजस, राफेल आदि लड़ाकू विमान शामिल रहे। रिहल्सल सुबह 8:25से शुरू हुआ जो 11 बजे तक चला। कार्यक्रम में वायु सेना के अधिकारी समेत विसिष्ट मेहमानों में वायु सेना जवानों के परिजन रहे। रिहल्सल में कई जवान के परिवार की महिलाएं अपनी क्षेत्रीय वेश भूषा में शामिल हूं।

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