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फरीदाबाद में कूड़ा डालने के विरोध पर बवाल: धरने से लोगों को उठाने पर भड़के लोग, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात

Rahul Kumar Tiwari

Updated Fri, 16 Oct 2026 05:11 PM IST Updated Fri, 16 Oct 2026 05:11 PM IST







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फरीदाबाद-गुरुग्राम रोड स्थित हनुमान मंदिर के पास नगर निगम द्वारा कूड़ा डाले जाने के विरोध में धरने पर बैठे लोगों को पुलिस ने जबरन हटा दिया। इसके विरोध में आसपास के लोग दोबारा मौके पर पहुंच गए। एनआईटी विधायक सतीश फागना और बड़खल विधायक धनेश अधलक्खा भी मौके पर पहुंचे। स्थिति को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। धरनास्थल से लोगों को हटाए जाने को लेकर स्थानीय लोगों में पुलिस प्रशासन के खिलाफ काफी रोष है। ... और पढ़ें

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