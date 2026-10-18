{"_id":"6ad48b5abc255bb0ee01cd56","slug":"video-protest-against-the-dumping-of-waste-by-the-municipal-corporation-near-the-hanuman-temple-on-the-faridabad-gurugram-road-2026-10-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"फरीदाबाद-गुरुग्राम रोड पर हनुमान मंदिर के पास नगर निगम द्वारा कूड़ा डालने का विरोध","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फरीदाबाद-गुरुग्राम रोड पर हनुमान मंदिर के पास नगर निगम द्वारा कूड़ा डालने का विरोध

Vijay Singh Pundir

Updated Sun, 18 Oct 2026 02:33 PM IST Updated Sun, 18 Oct 2026 02:33 PM IST







Link Copied



फरीदाबाद-गुरुग्राम रोड पर हनुमान मंदिर के पास नगर निगम द्वारा कूड़ा डालने के विरोध में इकट्ठा हुए भाखड़ी गांव व सैनिक कॉलोनी के लोग नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी करते हुए। ... और पढ़ें

विज्ञापन