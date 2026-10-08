{"_id":"6ac7aba33146c7602d030e45","slug":"video-congress-women-workers-clash-during-vote-thief-quit-the-throne-rally-2026-10-08","type":"video","status":"publish","title_hn":"‘वोट चोर गद्दी छोड़’ जुलूस में भिड़ीं कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

ओल्ड फरीदाबाद में कांग्रेस द्वारा भाजपा के खिलाफ वोट चोर गद्दी छोड़ जुलूस में आगे चलने को लेकर महिला कार्यकर्ताओं में हुई मारपीट अन्य कार्यकर्ताओं ने बीच बचाव किया यह आज कांग्रेस द्वारा ओल्ड फरीदाबाद की चांदी वाली धर्मशाला से भाजपा सरकार के खिलाफ वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम था इसमें महिलाओं की मारपीट में बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र से पूर्व प्रत्याशी पराग शर्मा भी शामिल है यह मारपीट जुलूस में बैनर पकड़कर आगे चलने को लेकर हुई जिसमें अन्य कार्यकर्ताओं ने बीच बचाव किया।

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