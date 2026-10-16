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फरीदाबाद रोजगार मेला: 620 युवाओं को मिले नियुक्ति पत्र, 825 अभ्यर्थियों ने लिया हिस्सा

Rahul Kumar Tiwari

Updated Fri, 16 Oct 2026 05:11 PM IST Updated Fri, 16 Oct 2026 05:11 PM IST







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फरीदाबाद के सेक्टर-18 स्थित महिला आईटीआई में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इसमें केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने 620 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। मेले में कुल 825 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। ... और पढ़ें

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