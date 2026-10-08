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यूट्यूबर अनुराग डोभाल तीन साथियों के साथ फिर गिरफ्तार, लगा अपहरण का आरोप

Alka Tyagi

Updated Thu, 08 Oct 2026 08:03 PM IST Updated Thu, 08 Oct 2026 08:03 PM IST







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मारपीट और धमकी के मामले के बाद अब यू-ट्यूबर अनुराग डोभाल पर अपहरण की कार्रवाई हुई है। नेहरू कॉलोनी पुलिस ने युवक को जबरन कार में डालकर ले जाने और उसके साथ मारपीट करने के आरोप में अनुराग डोभाल समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ... और पढ़ें

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