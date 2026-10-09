तिहरा हत्याकांड : हत्यारोपी राजकुमार का है लंबा आपराधिक इतिहास

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मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बिजनौर का रहने वाला राजकुमार पिछले चार-पांच साल से देहरादून में रह रहा था। वह इंद्रेशनगर क्षेत्र में किराए पर रहता था और प्लंबर का काम करता था। पुलिस के मुताबिक उसका विवादों से पुराना नाता रहा है। मोहल्ले के लोगों के बीच भी उसके लड़ाई-झगड़ा करने और नशे के लिए बदनाम होने की बात सामने आई है। यही वजह है कि पुलिस अब उसके पुराने आपराधिक संपर्कों और गतिविधियों को भी जांच के दायरे में लेकर चल रही है।पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार राजकुमार के खिलाफ पहला मामला वर्ष 2023 में कोतवाली नगर थाने में दर्ज हुआ था। मुकदमा अपराध संख्या 141/23 में उसके खिलाफ धारा 392 और 411 के तहत कार्रवाई की गई थी। इसी साल कोतवाली नगर में उसके खिलाफ इन्हीं धाराओं में मुकदमा अपराध संख्या 142/23 भी दर्ज हुआ। दोनों मामले लूट और चोरी की संपत्ति से संबंधित हैं।इसके बाद वर्ष 2024 में उसके खिलाफ तीन और मामले दर्ज हुए। बसंत विहार थाने में मुकदमा अपराध संख्या 56/24 में आर्म्स एक्ट की धारा 25/4 के तहत कार्रवाई हुई। क्लेमेंटटाउन थाने में मुकदमा अपराध संख्या 97/24 में धारा 304 और 317(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज हुआ। वहीं कोतवाली नगर में मुकदमा अपराध संख्या 520/24 में धारा 303(2) और 317(2) बीएनएस के तहत केस दर्ज है। अब विष्णुलोक कॉलोनी में छह अक्तूबर को हुए तिहरे हत्याकांड के बाद राजकुमार का यह पूरा आपराधिक रिकॉर्ड पुलिस जांच का अहम हिस्सा बन गया है। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि पूर्व के मामलों में उसके संपर्क में कौन-कौन लोग थे।गुस्से में एक को मारा, फिर जो सामने आया उसे मारता गयारायपुर के विष्णुलोक कॉलोनी में हुए तिहरे हत्याकांड में पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपी राजकुमार ने वारदात को लेकर चौंकाने वाली बातें बताई हैं। आरोपी के मुताबिक, तीन सौ रुपये कम मेहनताना मिलने पर हुए विवाद से उसे गुस्सा आया और उसने सबसे पहले बुजुर्ग रमेश कपूर पर पेचकस से हमला किया। इसके बाद जो भी उसके सामने आता गया, वह उसे मारता गया। पूछताछ में उसने यह भी कहा कि उसे तीन लोगों की हत्या करने का कोई मलाल नहीं है।पुलिस के अनुसार राजकुमार पिछले करीब दो साल से रमेश कपूर और उनकी पत्नी रजनी कपूर के घर प्लंबिंग का काम करता था। वारदात वाले दिन भी वह सुबह से उनके घर पर काम कर रहा था। करीब दस दिन से वह लगातार कपूर दंपती के घर आ रहा था। मंगलवार के दिन काम पूरा होने पर उसने छह सौ रुपये मेहनताना मांगा, लेकिन दंपती ने तीन सौ रुपये देने की बात कही। इसी को लेकर उसका विवाद हुआ और वह गुस्से में वहां से चला गया।कुछ देर बाद वह दोबारा कपूर दंपती के घर पहुंचा। पुलिस के मुताबिक, घर में घुसते ही उसने रमेश कपूर पर पेचकस से हमला कर दिया। इसके बाद उसने रजनी कपूर पर भी वार किए। दोनों की चीख-पुकार सुनकर पड़ोस में काम करने वाली शीला वहां पहुंचीं। पुलिस का कहना है कि बीच-बचाव करने पहुंची शीला को भी राजकुमार ने नहीं बख्शा और पेचकस से हमला कर उनकी हत्या कर दी।आरोपी को सख्त-से-सख्त सजा मिलने इसके लिए पुलिस गहराई से इस मामले की विवेचना कर रही है। समय से मजबूत साक्ष्यों के साथ चार्जशीट दाखिल हो इसके लिए साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं। फॉरेंसिक जांच की जा रही है। प्रयास है कि मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो। -