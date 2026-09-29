{"_id":"6abb5cf7bc1bc175c405259a","slug":"video-voting-for-the-student-union-election-is-underway-at-sgrr-pg-college-bhandari-bagh-2026-09-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"देहरादून भंडारी बाग एसजीआरआर पीजी कॉलेज में छात्रसंघ चुनाव के लिए मतदान जारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

देहरादून भंडारी बाग एसजीआरआर पीजी कॉलेज में छात्रसंघ चुनाव के लिए मतदान जारी

Renu Saklani

Updated Tue, 29 Sep 2026 12:08 PM IST Updated Tue, 29 Sep 2026 12:08 PM IST







Link Copied



भंडारी बाग स्थित एसजीआरआर पीजी कॉलेज में छात्रसंघ चुनाव के लिए मतदान जारी है। कॉलेज में सुबह नौ बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू हुई। अब तक यहां करीब 20 प्रतिशत मतदान हो चुका है। कॉलेज में कुल 1105 मतदाता हैं। मतदान के दौरान छात्र अपने मताधिकार का प्रयोग करते नजर आए। ... और पढ़ें

विज्ञापन