{"_id":"6b0b1855999621791b0296f5","slug":"video-uttarakhands-folk-heritage-showcased-to-the-beat-of-the-dhol-damau-2026-11-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"ढोल-दमाऊ की थाप पर सजी उत्तराखंड की लोक विरासत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हरिद्वार बाईपास रोड स्थित सोशल बलूनी पब्लिक स्कूल में उत्तराखंड लोक विरासत कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पद्मश्री सम्मानित जागर सम्राट प्रीतम भरतवाण ने अपनी टीम के साथ पारंपरिक ढोल-दमाऊ वादन की प्रस्तुति दी। पहाड़ की लोकसंस्कृति से जुड़ी इस प्रस्तुति ने कार्यक्रम में खास आकर्षण पैदा किया। ढोल-दमाऊ की पारंपरिक धुनों के माध्यम से उत्तराखंड की समृद्ध लोक विरासत की झलक देखने को मिली। प्रीतम भरतवाण और उनकी टीम की प्रस्तुति ने लोकसंगीत की परंपरा को मंच पर जीवंत किया।

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