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ASHA facilitators submitted a memorandum to the Chief Minister and the Health Minister, raising several demands, including one regarding their honorarium
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आशा फैसिलिटेटरों ने मानदेय समेत कई मांगों को लेकर मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को भेजा ज्ञापन
मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को भेजे गए ज्ञापन में आशा फैसिलिटेटरों की विभिन्न समस्याओं के समाधान, मानदेय बढ़ाने और लंबित मांगों पर कार्रवाई की मांग मांग को लेकर आगामी रणनीति के तहत प्रेस क्लब सभागार में पत्रकारों से वार्ता करती आशा फैसिलिटेटर एवं कार्यकर्ता संगठन की सादस्यएं।
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