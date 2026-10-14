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एलिवेटेड रोड के विरोध में विधानसभा के सामने धरने पर बैठे संघर्ष समिति के सदस्य

Renu Saklani

Updated Wed, 14 Oct 2026 02:06 PM IST Updated Wed, 14 Oct 2026 02:06 PM IST







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मोकमपुर-आशारोड़ी एलिवेटेड रोड के विरोध में एलिवेटेड रोड संघर्ष समिति के सदस्य विधानसभा के सामने धरने पर बैठ गए। समिति के सदस्य इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं। धरने के जरिए उन्होंने एलिवेटेड रोड को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया। ... और पढ़ें

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