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प्रांतीय रक्षक दल हित संगठन के मीडिया प्रभारी विनोद तोमर ने बताया कि सभी जवानों से कार्य बहिष्कार में शामिल होने की अपील की गई थी। इसके बावजूद कुछ साथी इसे गंभीरता से नहीं ले रहे थे और विभागों में ड्यूटी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि संगठन की मांग केवल कुछ जवानों के लिए नहीं, बल्कि सभी के लिए है। मानदेय बढ़ोतरी, होमगार्ड की तर्ज पर डीए और सालभर रोजगार की मांग सभी के हित में है। इसके बावजूद कुछ साथी आंदोलन में सहयोग नहीं कर रहे थे। विरोध स्वरूप उनके चेहरे पर कालिख पोती गई।विनोद तोमर के मुताबिक, संगठन की ओर से 21 नवंबर को ही सभी जिलों में कार्य बहिष्कार का पत्र भेज दिया गया था। इसके बाद भी कुछ जवान ड्यूटी पर जा रहे थे। संगठन का कहना है कि मांगें पूरी होने तक कार्य बहिष्कार जारी रहेगा।शुक्रवार को पीआरडी जवानों ने परेड ग्राउंड से गांधी पार्क तक कैंडल मार्च निकालकर सरकार के प्रति नाराजगी जताई। मार्च तिब्बती मार्केट, दर्शनलाल चौक और घंटाघर होते हुए गांधी पार्क पहुंचा। जवानों ने कहा कि लंबे समय से उनकी मांगों की अनदेखी की जा रही है। धरना पहले की तरह जारी है और मांगें पूरी होने तक आंदोलन वापस नहीं लिया जाएगा।

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आंदोलनकारियों ने 30 नवंबर को परेड ग्राउंड से मुख्यमंत्री आवास कूच करने का एलान किया है। संगठन के अनुसार, जवान वर्दी पहनकर लाठी-डंडों के साथ कूच करेंगे। उनका कहना है कि सरकार ने जल्द मांगों पर निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। जवान नियमित रोजगार के साथ साल में 365 दिन काम और होमगार्ड की तर्ज पर मानदेय व डीए देने की मांग कर रहे हैं।