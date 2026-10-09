{"_id":"6ac9212f9e901bd82f0a207d","slug":"video-mussoorie-winter-festival-cabinet-minister-joshi-attends-the-star-night-event-calls-it-a-significant-medium-for-promoting-the-preservation-of-folk-culture-2026-10-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"मसूरी शरदोत्सव में पहुंचे कैबिनेट मंत्री, कहा- यह लोक संस्कृति के संरक्षण को बढ़ावा देने का महत्वपूर्ण माध्यम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
मसूरी शरदोत्सव में पहुंचे कैबिनेट मंत्री, कहा- यह लोक संस्कृति के संरक्षण को बढ़ावा देने का महत्वपूर्ण माध्यम
संवाद न्यूज एजेंसी, मसूरी
Published by: अमन मैथानी
Updated Fri, 09 Oct 2026 10:45 PM IST
Link Copied
मसूरी। मसूरी शरदोत्सव के चौथे दिन आयोजित स्टार नाइट कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कलाकारों की शानदार प्रस्तुतियों की जमकर सराहना की और कहा कि मसूरी शरदोत्सव केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि उत्तराखंड की समृद्ध लोक संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि शरदोत्सव स्थानीय लोक कलाकारों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए मंच प्रदान करता है। ऐसे आयोजनों से प्रदेश की पारंपरिक कला, संगीत और सांस्कृतिक विरासत को नई पहचान मिलती है। साथ ही युवा पीढ़ी को अपनी लोक संस्कृति और परंपराओं से जुड़ने का अवसर मिलता है। उन्होंने कहा कि मसूरी जैसे प्रमुख पर्यटन स्थल पर इस तरह के सांस्कृतिक आयोजन होने से पर्यटकों को उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को करीब से जानने और अनुभव करने का मौका मिलता है। इससे पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलने के साथ ही स्थानीय व्यापारियों, होटल कारोबारियों और पर्यटन से जुड़े अन्य लोगों को भी लाभ मिलता है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।