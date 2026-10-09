Dehradun News: 10 करोड़ से संवरेगी नौ बदहाल सड़कों की सूरत, दो पर काम शुरू

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वर्ष 2014-15 और 2017-18 में पीएमजीएसवाई के तहत कालसी ब्लॉक में कई मोटर मार्गों का निर्माण और डामरीकरण कराया गया था। लेकिन, रखरखाव के अभाव में कुछ ही वर्षों में ये सड़कें जर्जर हो गईं। ग्रामीणों की लगातार उठ रही मांग के बाद अब नौ मोटर मार्गों को लोनिवि कालसी से लोनिवि साहिया के अधीन स्थानांतरित किया गया। सुधारीकरण के लिए चिह्नित इन मार्गों में पानुवा-मसराड़ (7 किमी), उत्पाल्टा-उपरोली (5.5 किमी), पजिटीलानी-खमरोली (3 किमी), कोठा-बैड़ से उभरेऊ (10 किमी), वैसोगी लानी से हमरोऊ (5 किमी), साहिया-क्वानू मोटर मार्ग से मलेथा (7.5 किमी) और लेल्टा लिंक से पाटा-मंडोली (10 किमी) समेत कुल नौ सड़कें शामिल हैं।नकदी फसलें मंडियों तक पहुंचाना होगा आसानखस्ताहाल सड़कों के कारण ग्रामीणों को आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। स्थानीय ग्रामीण प्रीतम सिंह चौहान, दाताराम शर्मा, सुरेंद्र सिंह चौहान, विजय शर्मा, भोपाल सिंह और चतर सिंह तोमर ने बताया कि ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर वाहन हिचकोले खाते हैं, जिससे हमेशा दुर्घटना का डर बना रहता है। सबसे ज्यादा परेशानी नकदी फसलों को समय पर मंडियों तक पहुंचाने में आती है। अब सुधारीकरण की कवायद शुरू होने से किसानों और ग्रामीणों में उम्मीद जगी है।दो मोटर मार्गों पर सुधारीकरण का काम शुरू करा दिया गया है। इनके लिए शासन से 2.11 करोड़ रुपये मिले हैं। शेष सात मार्गों पर भी बजट उपलब्ध होते ही प्राथमिकता के आधार पर काम शुरू कराया जाएगा। - अनुज भारद्वाज, अधिशासी अभियंता, लोनिवि अस्थाई खंड, साहिया