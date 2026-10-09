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Dehradun News: उप खनिज भंडारण का ई रवन्ना पोर्टल निलंबित, ट्रैक्टर-ट्राॅली सीज

Fri, 09 Oct 2026 11:46 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून
संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून Updated Fri, 09 Oct 2026 11:46 PM IST
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E-Ravanna portal for minor mineral storage suspended
जिलाधिकारी व जिला खान अधिकारी के निर्देश पर खनन विभाग की टीम ने अवैध खनन में एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को सीज कर दिया। इसके अतिरिक्त एक उप खनिज भंडारण में अनियमितता पाए जाने पर उसका ई-रवन्न पोर्टल अस्थाई रूप से बंद कर दिया। जिला खान अधिकारी ऐश्वर्या शाह के निर्देश पर सहायक खनिज पर्यवेक्षक शिव नेगी एवं उनकी टीम ने विकासनगर में अलग-अलग स्थानों पर अवैध खनन व उपखनिज के भंडारण में अनियमितताओं की जांच की। इस दौरान यमुना नदी से अवैध रूप से उप खनिज चोरी कर रहे एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को पकड़कर टीम ने सीज कर दिया। टीम ने उसपर 24 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। कार्रवाई के दौरान संदीप व अन्य कर्मचारी भी मौजूद रहे। संवाद
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