Dehradun News: हाईवे पर चलते कार बनी आग का गोला, चालक ने कूदकर बचाई जान

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दिल्ली-यमुनोत्री हाईवे पर शुक्रवार को अंबाड़ी से विकासनगर आ रही हरियाणा नंबर की एक कार में ब्राइट एंजेल स्कूल से कुछ आगे अचानक भीषण आग लग गई। कार सवार व्यक्ति ने किसी तरह बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और कार धूं-धूं कर जलने लगी। चलती कार में आग लगने से हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलने पर दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि, तब तक कार बुरी तरह जल चुकी थी। गनीमत रही कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। कोतवाली प्रभारी राजीव रौथाण ने बताया कि कार में आग लगने की सूचना मिली थी। दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। प्रथम दृष्टया में आग लगने का कारण स्टार्ट सर्किट को माना जा रहा है। संवाद