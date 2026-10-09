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मसूरी शरदोत्सव: स्टार नाइट कार्यक्रम में लोक गायिका रेशमा शाह के गीतों पर थिरके कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी

संवाद न्यूज एजेंसी, मसूरी Published by: Published by: Alka Tyagi Updated Fri, 09 Oct 2026 10:42 PM IST







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मसूरी शरदोत्सव के चौथे दिन स्टार नाइट कार्यक्रम में लोक गायिका रेशमा शाह के गीतों पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी जमकर लगाए ठुमके। ... और पढ़ें

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