उत्तराखंड: जापान, जर्मनी, सऊदी अरब में 106 युवाओं को मिली नौकरी, विदेश भाषा सीखने के लिए 158 केंद्र संचालित

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल से उत्तराखंड के युवाओं का विदेश में नौकरी का सपना साकार हो रहा है। अब तक जापान, जर्मनी व सऊदी अरब में 106 युवाओं को नौकरी मिल चुकी है। प्रदेश में विदेश भाषा सीखने के लिए 158 केंद्र संचालित हो रहे हैं।

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मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना के तहत युवाओं को विदेश में रोजगार दिलाने के लिए उन्हें विदेशी भाषा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके लिए प्रदेश में जर्मन और जापानी भाषा के कुल 158 प्रशिक्षण केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। उत्तरकाशी और टिहरी जिले में भी जल्द ही विदेशी भाषा प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे।मुख्यमंत्री धामी की पहल पर मई 2023 में इस रोजगारपरक योजना को मंजूरी दी गई थी। योजना के क्रियान्वयन के लिए कौशल एवं सेवायोजन विभाग के तहत विदेश रोजगार प्रकोष्ठ का गठन किया गया। सरकार का लक्ष्य युवाओं को वैश्विक जरूरतों के अनुरूप तैयार कर अधिक से अधिक संख्या में विदेशों में रोजगार उपलब्ध कराना है। इसके लिए देहरादून में जर्मन भाषा के 75 और जापानी भाषा के 45, अल्मोड़ा में जर्मन भाषा के 22 और बागेश्वर में जापानी भाषा के 16 प्रशिक्षण केंद्र संचालित किए जा रहे हैं।प्रकोष्ठ से मिली जानकारी के मुताबिक वर्तमान में देहरादून जिले में जर्मनी के लिए चार बैच, जापान के लिए दो, अल्मोड़ा जिले में जर्मनी के लिए एक और बागेश्वर में जापान के लिए एक बैच में भाषा प्रशिक्षण संचालित है। वहीं, जापान में 75, जर्मनी में एक और युवा सऊदी अरब में 30 युवा हेल्थ, हॉस्पिटेलिटी और अन्य सेक्टर में कार्यरत हैं।