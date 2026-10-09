जुबानी जंग: सुबोध उनियाल ने हरदा को कहा 'डेनिस रावत', हरीश बोले- आप भी हिलटॉप अंकल बन जाओ

चुनावी वर्ष में एक बार फिर शराब के डेनिस ब्रांड पर भाजपा-कांग्रेस में सियासी घमासान शुरू हो गया है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के डेनिस रावत के बयान पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने पलटवार करते हुए कहा, आप भी हिलटॉप अंकल बन जाओ। भाजपा ने उत्तराखंड में फलों के नाम पर हिल टॉप, गुलाब, काफल व माल्टा के नाम पर शराब की डिस्टिलरीज खोली हैं और उनके माल को बिकवा रहे हैं।

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हरीश रावत ने कहा, डेनिस रावत कहने पर मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन जिस योजना के तहत उस समय हमने डेनिस को 20 प्रतिशत के मार्केटिंग राइट दिए थे, उसे हम अंत तक क्रियान्वित कर रहे होते। क्योंकि हमने उन शराब निर्माताओं को 20 प्रतिशत के मार्केटिंग राइट दिए जो लोग अपनी शराब को डिस्टिल करते वक्त उत्तराखंड के फल और सब्जियों का उपयोग कर रहे थे। उनको किसी मंडी से फल और सब्जी खरीद की रसीदें फाइल करनी होती थीं। हरीश रावत ने कहा, डेनिस रावत कहने पर मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन जिस योजना के तहत उस समय हमने डेनिस को 20 प्रतिशत के मार्केटिंग राइट दिए थे, उसे हम अंत तक क्रियान्वित कर रहे होते। क्योंकि हमने उन शराब निर्माताओं को 20 प्रतिशत के मार्केटिंग राइट दिए जो लोग अपनी शराब को डिस्टिल करते वक्त उत्तराखंड के फल और सब्जियों का उपयोग कर रहे थे। उनको किसी मंडी से फल और सब्जी खरीद की रसीदें फाइल करनी होती थीं।

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