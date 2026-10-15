{"_id":"6ad09461af3173aca905ed19","slug":"video-light-rain-brings-a-change-in-the-weather-dehradun-news-2026-10-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"हल्की बारिश से बदला मौसम, ठंडक बढ़ने पर गर्म कपड़ों में नजर आए लोग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हल्की बारिश से बदला मौसम, ठंडक बढ़ने पर गर्म कपड़ों में नजर आए लोग

Renu Saklani

Updated Thu, 15 Oct 2026 02:22 PM IST Updated Thu, 15 Oct 2026 02:22 PM IST







Link Copied



गुरुवार सुबह आसमान में सफेद बादलों की चादर छाई रही। इस दौरान हुई हल्की रिमझिम बारिश से मौसम सुहावना हो गया। बारिश के बाद ठंडक बढ़ने से लोगों ने गर्म कपड़े पहनने शुरू कर दिए। बाजारों में गर्म कपड़े पहने लोग अपने-अपने गंतव्य की ओर जाते नजर आए। ... और पढ़ें

विज्ञापन