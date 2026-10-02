गांधी जयंती: महात्मा गांधी को किया नमन, प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि

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गांधी जयंती के अवसर पर गांधी पार्क में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। सेवा दल और सीनियर सिटीजन एसोसिएशन के सदस्यों ने प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। इस दौरान सदस्यों ने महात्मा गांधी के विचारों और उनके बताए मार्ग को याद किया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने गांधी जी के आदर्शों को जीवन में अपनाने का संकल्प लिया।

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