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गांधी जयंती: महात्मा गांधी को किया नमन, प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि

Fri, 02 Oct 2026 01:02 PM IST
Renu Saklani
Renu Saklani Renu Saklani
Updated Fri, 02 Oct 2026 01:02 PM IST
Gandhi Jayanti Mahatma Gandhi honored; paid tribute by garlanding his statue Dehradun news
गांधी जयंती के अवसर पर गांधी पार्क में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। सेवा दल और सीनियर सिटीजन एसोसिएशन के सदस्यों ने प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। इस दौरान सदस्यों ने महात्मा गांधी के विचारों और उनके बताए मार्ग को याद किया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने गांधी जी के आदर्शों को जीवन में अपनाने का संकल्प लिया।
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