देहरादून: भाजपा की संगठनात्मक बैठक में जुटे मंत्री और पदाधिकारी, राम माधव, बांसुरी स्वराज करेंगी संबोधित

भाजपा की संगठनात्मक बैठक में प्रदेश के सभी मंत्री, प्रदेश पदाधिकारी, जिला प्रभारी, सह प्रभारी और जिलाध्यक्ष शामिल हो रहे हैं। भाजपा के प्रदेश प्रभारी राम माधव, सह प्रभारी बांसुरी स्वराज और अरविंद मेनन भी बैठक में शामिल होंगे। तीनों नेताओं का उत्तराखंड में नई जिम्मेदारी मिलने के बाद यह पहला विस्तृत संगठनात्मक प्रवास है।

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