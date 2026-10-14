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परेड मैदान में खड़ा किया 181 फीट का रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले भी तैयार

Renu Saklani

Updated Wed, 14 Oct 2026 02:02 PM IST Updated Wed, 14 Oct 2026 02:02 PM IST







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दशहरा पर्व पर रावण दहन के लिए परेड मैदान में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले खड़े किए गए हैं। इनमें 181 फीट ऊंचा रावण का पुतला आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दशहरे पर यहां रावण दहन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। ... और पढ़ें

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