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देहरादून स्थित दून पुस्तकालय एवं रिसर्च सेंटर के सभागार में मेघदूत नाट्य संस्था की ओर से नाटक ‘औरंगजेब की आखिरी रात’ का मंचन किया गया। इस दौरान कलाकारों ने अपने अभिनय के माध्यम से नाटक के विभिन्न दृश्यों को मंच पर जीवंत किया। प्रस्तुति ने दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया। कार्यक्रम में नाट्य कला और रंगमंच से जुड़े लोगों की मौजूदगी रही।

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