{"_id":"6b0196b8e7bf090a8408c903","slug":"video-dehradunthe-play-aurangzebs-last-night-was-staged-at-doon-library-2026-11-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"दून पुस्तकालय में मंचित हुआ ‘औरंगजेब की आखिरी रात’ नाटक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
दून पुस्तकालय में मंचित हुआ ‘औरंगजेब की आखिरी रात’ नाटक
देहरादून स्थित दून पुस्तकालय एवं रिसर्च सेंटर के सभागार में मेघदूत नाट्य संस्था की ओर से नाटक ‘औरंगजेब की आखिरी रात’ का मंचन किया गया। इस दौरान कलाकारों ने अपने अभिनय के माध्यम से नाटक के विभिन्न दृश्यों को मंच पर जीवंत किया। प्रस्तुति ने दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया। कार्यक्रम में नाट्य कला और रंगमंच से जुड़े लोगों की मौजूदगी रही।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।