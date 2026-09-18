उत्तराखंड के 100 प्रमुख ट्रेक रूट की होगी GPS/GIS मैपिंग

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से 100 प्रमुख ट्रेक एवं हाइक रूट्स की GPS/GIS मैपिंग और तकनीकी सर्वेक्षण के लिए अभियान दल को फ्लैग ऑफ किया। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की टीमें चयनित ट्रेक रूट्स का स्थलीय सर्वेक्षण कर विस्तृत मैपिंग करेंगी। इस पहल से ट्रेकिंग को अधिक सुरक्षित, सुगम और सुव्यवस्थित बनाने में मदद मिलेगी। मैपिंग के आधार पर ऑफलाइन और ऑनलाइन GPS नेविगेशन ऐप विकसित करने की दिशा में भी काम आगे बढ़ेगा। वैज्ञानिक मैपिंग से आपात स्थिति में राहत और बचाव कार्यों को प्रभावी बनाने में सहायता मिलेगी। परियोजना से दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन बढ़ने के साथ स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

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