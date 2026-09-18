अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग, सामाजिक संगठनों ने किया प्रदर्शन

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गांधी पार्क में अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर सामाजिक संगठनों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने अंकिता भंडारी को श्रद्धांजलि भी दी। संगठनों से जुड़े लोगों ने मामले में न्याय की मांग उठाई। उन्होंने अंकिता भंडारी को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रदर्शन के दौरान सामाजिक संगठनों के लोग मौजूद रहे।

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