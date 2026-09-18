देहरादून: नेपाल में आपदा पर सीएम धामी बोले- उत्तराखंड के लोग साथ, मदद के लिए भेजी गई टीम दस दिन रहेगी

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच गहरा संबंध है। नेपाल में आई आपदा बेहद दुखद है और इस मुश्किल समय ने दोनों देशों के बीच एकता की भावना को और मजबूत किया है। वहां से सामने आई घटनाओं और तस्वीरों ने सभी को भावुक किया है। इस कठिन समय में हर कोई नेपाल के साथ खड़ा है।

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