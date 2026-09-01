बदरीनाथ हाईवे पर कार हादसा: भीषण टक्कर में एयरबैग भी नहीं दे पाए जिंदगी का साथ, हादसे ने ली भाई-बहनों की जान

बदरीनाथ हाईवे पर मालाकुंठी के समीप कार और डंपर की भीषण भिड़ंत में भाई-बहन की मौत के बाद कार की सुरक्षा प्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं। हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि टक्कर के बाद एयर बैग तो खुले लेकिन खुलते ही फट गए। कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में आगे की सीट पर बैठे भाई-बहन की जान चली गई।

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