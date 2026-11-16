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देहरादून: युवा कौशल महोत्सव में पुरस्कार एवं सम्मान समारोह का आयोजन

Alka Tyagi

Updated Mon, 16 Nov 2026 04:53 PM IST Updated Mon, 16 Nov 2026 04:53 PM IST







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सर्वे चौक आईआरडीटी सभागार में कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग की ओर से युवा कौशल महोत्सव में पुरस्कार एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री खजान दास और सौरभ बहुगुणा ने अभ्यथियों को सम्मनित किया गया। ... और पढ़ें

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