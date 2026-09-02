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नियामक आयोग की जनसुनवाई में उपभोक्ताओं ने रखी अपनी बात
आईएसबीटी के समीप नियामक आयोग की ओर से जनसुनवाई का आयोजन किया गया। जनसुनवाई में पहुंचे उपभोक्ताओं ने अपनी समस्याएं और सुझाव आयोग के समक्ष रखे। इस दौरान उपभोक्ताओं ने विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात रखी। आयोग ने जनसुनवाई में उपभोक्ताओं की बात सुनी।
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