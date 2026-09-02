{"_id":"6a97d8bedd478c00410d42ad","slug":"video-consumers-presented-their-views-at-the-regulatory-commissions-public-hearing-dehradun-2026-09-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"नियामक आयोग की जनसुनवाई में उपभोक्ताओं ने रखी अपनी बात","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नियामक आयोग की जनसुनवाई में उपभोक्ताओं ने रखी अपनी बात

देहरादून ब्यूरो

Updated Wed, 02 Sep 2026 01:35 PM IST Updated Wed, 02 Sep 2026 01:35 PM IST







Link Copied



आईएसबीटी के समीप नियामक आयोग की ओर से जनसुनवाई का आयोजन किया गया। जनसुनवाई में पहुंचे उपभोक्ताओं ने अपनी समस्याएं और सुझाव आयोग के समक्ष रखे। इस दौरान उपभोक्ताओं ने विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात रखी। आयोग ने जनसुनवाई में उपभोक्ताओं की बात सुनी। ... और पढ़ें

विज्ञापन