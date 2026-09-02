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हरिद्वार: मोतीचूर रेलवे स्टेशन पर हादसा; चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश पड़ी भारी, युवक के दोनों पैर कटे

Wed, 02 Sep 2026 09:34 PM IST
Alka Tyagi संवाद न्यूज एजेंसी, (सप्तऋषि) हरिद्वार
संवाद न्यूज एजेंसी, (सप्तऋषि) हरिद्वार Published by: Alka Tyagi Updated Wed, 02 Sep 2026 09:34 PM IST
सार

बाड़मेर से ऋषिकेश जाने वाली बाड़मेर एक्सप्रेस सुबह 8:40 बजे मोतीचूर रेलवे स्टेशन पहुंची थी। इस दौरान विकास चलती ट्रेन में चढ़ने का प्रयास कर रहा था। इसी दौरान उसका संतुलन बिगड़ गया और वह ट्रेन की चपेट में आ गया।  

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Accident at Motichur Railway Station Haridwar youth loses both legs while attempt to board moving train
मोतीचूर रेलवे स्टेशन - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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मोतीचूर रेलवे स्टेशन पर बुधवार की सुबह बड़ा हादसा हो गया। यहां चलती ट्रेन में चढ़ने के प्रयास में 22 वर्षीय युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में युवक के दोनों पैर कटकर शरीर से अलग हो गए। गंभीर हालत में उसे हरिद्वार के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया।

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जानकारी के अनुसार, घायल युवक की पहचान विकास साह (22) पुत्र महेंद्र साह निवासी दरभंगा, बिहार के रूप में हुई है। स्टेशन अधीक्षक एसके चौधरी ने बताया कि बाड़मेर से ऋषिकेश जाने वाली बाड़मेर एक्सप्रेस सुबह 8:40 बजे मोतीचूर रेलवे स्टेशन पहुंची थी। करीब 8:50 बजे ट्रेन के रवाना होने के दौरान विकास चलती ट्रेन में चढ़ने का प्रयास कर रहा था। इसी दौरान उसका संतुलन बिगड़ गया और वह ट्रेन की चपेट में आ गया। हादसे में उसके दोनों पैर कट गए।
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घटना के तुरंत बाद स्टेशन अधीक्षक एसके चौधरी ने आरपीएफ जवानों, स्थानीय पुलिस और 108 एंबुलेंस को सूचना दी। सूचना मिलते ही एंबुलेंस मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल विकास को उपचार के लिए हरिद्वार के सरकारी अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने तत्काल हायर सेंटर रेफर कर दिया।

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