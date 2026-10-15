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कांग्रेस की पत्रकार वार्ता, पार्टी के नेता बोले-अंकिता को न्याय दिलाने के लिए लड़ेगे लड़ाई

Renu Saklani

Updated Thu, 15 Oct 2026 02:22 PM IST Updated Thu, 15 Oct 2026 02:22 PM IST







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अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले को लेकर राजपुर रोड स्थित कांग्रेस भवन में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। इसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, चकराता विधायक प्रीतम सिंह, पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत समेत अन्य नेता मौजूद रहे। ... और पढ़ें

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