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श्रौत महोत्सव का समापन: प्रीतम भरतवाण के गीतों पर झूमे दर्शक

अमन मैथानी

Updated Tue, 03 Nov 2026 09:49 PM IST Updated Tue, 03 Nov 2026 09:49 PM IST







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परेड ग्राउंड में आयोजित पांच दिवसीय श्रौत महोत्सव के समापन समारोह में जागरों की प्रस्तुति देते पद्मश्री लोक गायक प्रीतम भरतवाण। उनकी प्रस्तुतियों पर झूमते दर्शक। ... और पढ़ें

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