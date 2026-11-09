Dehradun News: उक्रांद नेता के निधन से शोक

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विकासनगर। उत्तराखंड क्रांति दल के नेता पूरण चंद्र चंदोला का निधन होने से पार्टी कार्यकर्ताओं में शोक की लहर है। सोमवार को शांति धाम में उनका दाह संस्कार किया गया। इस दौरान दल के पदाधिकारियों और क्षेत्रवासियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर अंतिम विदाई दी। उक्रांद नेता अरविंद तोमर ने बताया पूरण चंद्र चंदोला कुछ दिन पहले सड़क दुर्घटना में घायल हो गए थे। इसके बाद उनका उपचार चल रहा था। सोमवार को उपचार के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके दाह संस्कार में उक्रांद के केंद्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र कुकरेती, भूपेंद्र सिंह नेगी, जयकृष्ण सेमवाल, पूरन प्रसाद भट्ट, लक्ष्मी प्रसाद कोटियाल और लक्ष्मण सिंह नेगी सहित दल के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। पार्टी पदाधिकारियों ने उनके निधन को संगठन के लिए अपूरणीय क्षति बताते हुए शोक संवेदना व्यक्त की। संवाद