Dehradun News: गोर्खाली समुदाय ने उत्साह के साथम मनाया देउसी-भैली पर्व

संवाद न्यूज एजेंसीत्यूणी। दीपावली के दूसरे दिन क्षेत्र में गोरखा समुदाय के लोगों ने पारंपरिक देउसी-भैली पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस दौरान समुदाय के लोगों ने एक-दूसरे को लाल चावल का टीका लगाकर सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। उन्होंने घर-घर जाकर लोक गीतों पर नृत्य की प्रस्तुति भी दी।पर्व के अवसर पर गोरखा समुदाय के लोगों ने घर-घर जाकर पारंपरिक देउसी-भैली गीत गाए और लोकधुनों पर नृत्य प्रस्तुत किए। ढोल-दमाऊ की थाप और पारंपरिक गीत-संगीत से क्षेत्र का माहौल उत्सवमय हो गया। समुदाय के चंद्र बहादुर ने बताया देउसी-भैली गोरखा समुदाय का प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक पर्व है। इसे दीपावली के दूसरे दिन विशेष रूप से पूरे उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जाता है। उन्होंने बताया पर्व पर मासू-भात यानी मांस और चावल का भोजन विशेष रूप से तैयार किया जाता है। यह त्योहार का प्रमुख पारंपरिक पकवान है। उन्होंने कहा देउसी-भैली पर्व के माध्यम से समुदाय के लोग अपनी प्राचीन संस्कृति, लोक परंपराओं और रीति-रिवाजों को सहेज रहे हैं। साथ ही नई पीढ़ी को भी अपनी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इस मौके पर रेखा क्षेत्री, अनिता, शक्ति, लोकेन्द्र, बाली, पूजा, मीना, मेनका आदि समुदाय के लोग मौजूद रहे।