{"_id":"6aaf8d0e32b4a117890924d4","slug":"video-cement-truck-overturns-on-dehradun-road-breaks-in-two-while-being-lifted-by-a-machine-one-dead-2026-09-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"देहरादून में सड़क पर पलटा सीमेंट का ट्रक, मशीन से उठाया तो दो टुकड़ों में टूटा, एक की मौत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

देहरादून में आज सुबह दर्दनाक हादसा हो गया। मोहब्बेवाला में सीमेंट से लगा 16 टायर वाला बड़ा ट्रक पलट गया। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं, दो लोग गंभीर घायल बताए जा रहे हैं। हादसे में एक युवती का पैर कटा है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, सीमेंट से लदा ट्रक सड़क पर अनियंत्रित होकर पलट गया। इसी दौरान पास से गुजर रही बाइक ट्रक की चपेट में आ गई। हादसे में एक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, दो अन्य लोग घायल हुए हैं। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

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