डीएवी कॉलेज में मैनेजमेंट के खिलाफ एबीवीपी कार्यकर्ताओं का धरना

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डीएवी कॉलेज में मैनेजमेंट के खिलाफ एबीवीपी कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। कार्यकर्ताओं ने कॉलेज परिसर में धरना देकर अपना विरोध जताया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मैनेजमेंट के खिलाफ अपनी मांगें और नाराजगी जाहिर की। मामले को लेकर कॉलेज परिसर में एबीवीपी कार्यकर्ताओं का विरोध जारी रहा।

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