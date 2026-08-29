Hindi News
›
Video
›
Chhattisgarh
›
Dadar drain overflows in Korba, Scorpio swept away in strong current, three youths rescued, live video emerges
{"_id":"6a92d8d3230227924201574c","slug":"dadar-drain-overflows-in-korba-scorpio-swept-away-in-strong-current-three-youths-rescued-live-video-emerges-korba-news-c-1-1-noi1487-4663951-2026-08-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"कोरबा में तेज बहाव में बह गई स्कॉर्पियो: गाड़ी की छत पर अटकी तीन जिंदगियां; लोगों ने किया रेस्क्यू","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
कोरबा में तेज बहाव में बह गई स्कॉर्पियो: गाड़ी की छत पर अटकी तीन जिंदगियां; लोगों ने किया रेस्क्यू
कोरबा में शनिवार को हुई तेज बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दीं। शहर का दादर नाला उफान पर आया तो यहां एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। नाला पार करने की कोशिश कर रही एक स्कॉर्पियो अचानक पानी के तेज बहाव में बहने लगी। वाहन में तीन युवक सवार थे। हालात बिगड़ते देख मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरह तीनों युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें स्कॉर्पियो तेज बहाव में बहती नजर आ रही है।
बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो में सवार तीनों युवक सुभाष ब्लॉक स्थित एसईसीएल क्षेत्र के रहने वाले हैं। वे दादर नाला पार करने पहुंचे थे। स्थानीय लोगों ने उन्हें रोकने और पानी का बहाव कम होने का इंतजार करने की सलाह दी थी, लेकिन युवक वाहन लेकर नाला पार करने लगे।
जैसे ही स्कॉर्पियो नाले के बीच पहुंची, पानी का तेज बहाव वाहन को अपने साथ बहाकर ले गया। अचानक हुए इस घटनाक्रम से मौके पर अफरा-तफरी मच गई। करीब आधे घंटे तक स्कॉर्पियो पानी में तैरती रही और तीनों युवक जान बचाने के लिए वाहन की छत पर बैठे रहे। इस दौरान आसपास मौजूद लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए रेस्क्यू कर तीनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।
हादसे के बाद नाले के दोनों ओर वाहनों की आवाजाही रोक दी गई, जिससे लंबा जाम लग गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक दादर नाला हर साल बारिश के दौरान उफान पर आ जाता है। नाले के किनारे बसे करीब आधा दर्जन घर भी जलभराव की समस्या से प्रभावित हैं।
लोगों का कहना है कि बार-बार ऐसी स्थिति बनने के बावजूद नाले की सफाई, गहराईकरण और जल निकासी को लेकर स्थायी समाधान नहीं किया गया है। उनका आरोप है कि प्रशासन को कई बार समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। फिलहाल प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर नजर बनाए हुए है। लोगों से अपील की जा रही है कि बारिश के दौरान नाले में पानी का बहाव तेज होने पर किसी भी हालत में उसे पार करने का जोखिम न उठाएं।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।