सीजी: सक्ती को कल मिलेगी 122 करोड़ की सौगात, शिवराज और सीएम साय करेंगे 39 विकास कार्यों का लोकार्पण-भूमिपूजन

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कार्यक्रम के दौरान कु 122 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले 39 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन होगा। इन विकास परियोजनाओं के पूरा होने से ग्रामीण अंचलों में सड़क, आवास और मूलभूत सुविधाओं को गति मिलने की उम्मीद है। बुनियादी सुविधाओं में सुधार से गांवों में सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियों का तेजी से विस्तार होगा। कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा तथा उपमुख्यमंत्री अरुण साव, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू भी उपस्थित रहेंगे।प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लाभार्थियों को पक्के मकानों का अधिकार देते हुए प्रतीकात्मक रूप से खुशियों की चाबी सौंपी जाएगी। योजना में आवास निर्माण की प्रक्रिया को सुगम व पारदर्शी बनाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई आधारित जियो-टैग सत्यापन और सेल्फ जियो-टैग रिपोर्ट प्रणाली का भी आगाज किया जाएगा। इस नई तकनीक की सहायता से ग्रामीण आवास निर्माण की सतत निगरानी और भौतिक सत्यापन को अधिक प्रभावी, निष्पक्ष तथा पारदर्शी बनाने का दावा किया गया है।कार्यक्रम में विकसित भारत-जी राम जी के अंतर्गत धार अपार और सुघ्घर बाड़ी अभियान का औपचारिक आगाज होगा। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से 270 नए इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्लस्टर का विमोचन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार तथा उद्यमिता से जोड़ने के लिए अथ उद्यम-आजीविका से उद्यमिता की ओर से चैलेंज फंड इवेंट की शुरुआत होगी। ग्रामीण क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाली रानी मिस्त्री, लखपति दीदियों और ड्रोन दीदियों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने वाली राज्य की पांच पंचायतों के प्रतिनिधियों का भी बहुमान किया जाएगा।